Collegamenti con le Egadi, ripristinati gli orari mattutini

30/09/2022 15:04:00

Collegamenti marittimi con le Egadi. Ripristinati gli orari mattutini che garantiscono garantendo una mobilità adeguata alle esigenze di studenti, lavoratori pendolari e cittadini delle isole.

«Al termine di una interlocuzione con il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, pur con i tagli operati alle linee nazionali, siamo riusciti a rimodulare gli orari mattutini, garantendo una mobilità adeguata alle esigenze di studenti, lavoratori pendolari e cittadini delle nostre isole. Si tratta di una situazione provvisoria, in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2022, in attesa dell’aggiudicazione del nuovo bando dei trasporti che entrerà a regime il prossimo 1 gennaio 2023. Il taglio di una tratta ministeriale, in questi mesi, con la soppressione di diverse linee, è per noi inaccettabile. Per questo chiediamo che il Governo nazionale intervenga immediatamente per ripristinarla, garantendo la continuità territoriale con il nostro arcipelago. Noi continueremo a vigilare perché vengano salvaguardati i diritti della nostra comunità e ci confronteremo con il Governo nazionale, regionale e con la compagnia di navigazione affinché, dal prossimo anno, con l’aggiudicazione del bando, si possano migliorare i servizi a tutela dei cittadini e delle cittadine di Favignana, Levanzo e Marettimo», il commento del sindaco delle Egadi Francesco Forgione.