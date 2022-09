Turisti ciechi ed ipovedenti a Mazara per la prima tappa del viaggio sensoriale "L'isola dei Tesori"

30/09/2022 14:00:00

Mazara del Vallo è stata la prima tappa del viaggio sensoriale "L'isola dei Tesori" che porta in giro per la Sicilia, dal 27 settembre al 3 ottobre, un gruppo di turisti ciechi e ipovedenti, provenienti da tutta Italia. In apertura di tour i visitatori hanno avuto una esperienza tattile al Collegio dei Gesuiti, dove hanno avuto l’opportunità di toccare le opere in miniatura dei monumenti mazaresi realizzati da Ignazio Auguanno, in esposizione permanente nelle sale riqualificate dell'antico Collegio, compresa una riproduzione del Satiro Danzante.

La visita è poi proseguita fra le vie del centro storico e la Kasbah, fra profumi, sapori ed esperienze tattili. Il viaggio, guidato da Matteo Miano, è organizzato dall'agenzia Flumen di Fiume Veneto (PN), specializzata in turismo sensoriale. Soddisfazione per il successo e gradimento della visita è stato espresso dall’assessore comunale al Turismo ed Eventi Germana Abbagnato.

*****

Servizio educativo sportivo gratuito per minori di famiglie che percepiscono il Rdc - Online la pagina dedicata con informazioni e le associazioni convenzionate. Pubblicata nel portale istituzionale una pagina dedicata alle informazioni e l'elenco delle associazioni sportive che aderiscono al servizio educativo sportivo per minori di famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza, grazie al finanziamento del Fondo per la Lotta alla Povertà da parte del Ministero del Lavoro.

Il 26 settembre scorso è scaduto l'avviso pubblico per l'adesione al progetto di associazioni sportive del territorio che integrano l'elenco delle associazioni già convenzionate negli anni passati.

Bambini e ragazzi minorenni che fanno parte di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza e quindi già individuati dall'Equipe di lavoro del Pon Inclusione, potranno pertanto scegliere una delle associazioni sportive convenzionate per le attività sportive gratuite. Alle associazioni verrà riconosciuto un rimborso di 5 euro per ogni lezione sportiva. Le attività potranno essere svolte dal primo ottobre 2022 al 30 giugno 2023.

Questa la PAGINA INFORMATIVA SPORT GRATUITO per consultare l'elenco delle associazioni a cui rivolgersi per usufruire del servizio.

*****

Potenziati i servizi di scerbatura, pulizia e decoro - Una serie di interventi di scerbatura del territorio cittadino, di eliminazione del terriccio stradale causato dalle piogge e di controllo e pulitura delle caditoie ostruite dai detriti del maltempo dei giorni scorsi è stata intensificata su direttiva dell’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente e interesserà tutto il territorio.

Da ieri gli interventi sono effettuati nella zona di via degli Archi e nella zona Macello e verranno estesi nei prossimi giorni in tutto il territorio.

“Si tratta di interventi urgenti ed indifferibili” a tutela anche della pubblica incolumità oltre che del decoro – si legge nella determinazione del dirigente del settore tecnico n. 2027 del 26 settembre scorso – con cui si è deciso di affiancare a uomini e mezzi del Comune anche un’impresa, la Multi Service Agritek di Santa Margherita Belice, che con 2 maestranze fisse ed attrezzature, per un periodo di 90 giorni consecutivi garantirà i servizi di scerbatura a potenziamento dello stesso personale comunale. Il piano straordinario di scerbatura e pulizia si avvarrà della collaborazione oltre che dell’ufficio tecnico anche della Polizia municipale per l’apposizione ed il controllo dei segnali di divieti di sosta temporanei che alternativamente interesseranno le strade oggetto degli interventi per consentire i lavori in sicurezza soprattutto nei pressi dei cigli stradali e dei marciapiedi. Si rivolge in tal senso un appello alla collaborazione di cittadini, automobilisti e centauri.

In raccordo con il raggruppamento d’imprese che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in Città, inoltre, saranno effettuati i corretti conferimenti del materiale.

*****

Lavori di manutenzione straordinaria programmati nei pozzi di Ramisella - Il servizio idrico dell'Ufficio tecnico rende noto che per "interventi urgenti e programmati di manutenzione straordinaria degli impianti dei pozzi idrici di Ramisella" nella giornata di lunedì 3 ottobre ed in parte della giornata di martedì 4 ottobre sarà sospeso il funzionamento dei pozzi con conseguente interruzione dell'erogazione idrica.

Pertanto, scusandosi per il disagio purtroppo necessario per consentire lavori urgenti e non rinviabili già programmati, si invitano i residenti delle zone Trasmazaro e Tonnarella ad accumulare acqua nei giorni precedenti ai lavori in modo da attenuare i possibili disagi derivanti dagli stessi lavori.