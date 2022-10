30/09/2022 23:12:00

Il violento temporale di questo pomeriggio ha fato grossi danni anche a Castelvetrano. Non solo la tromba d'aria di Triscina, che ha mandato in frantumi un muro, scoperchiato tetti, e abbattuto pali e alberi.

Allagamenti si sono registrati in tutta la città. I vigili del fuoco in queste ore sono impegnati in diversi interventi.

Le strade sono diventate presto dei torrenti, diverse case e negozi a pian terreno sono allagati. La situazione è critica, insomma, un po' dappertutto.

Il Comune ha smentito l'apertura di una voragine in via Selinunte.