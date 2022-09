Maltempo. Trapani di nuovo allagata. A Mazara strade come fiumi. E le previsioni non sono buone

30/09/2022 20:56:00

Un forte temporale si è abbattuto in Sicilia occidentale oggi pomeriggio. Si sono registrati allagamenti in molte città. Tra tutte la situazione più critica a Trapani, che già nei giorni scorsi si era completamente allagata con danni enormi ad abitazioni e attività commerciali.

Allagata via Marsala, via Fardella, via Virgilio. Già alcune attività commerciali sono invase d'acqua. Molte strade sono bloccate.

Allagamenti anche a Mazara del Vallo, strade come fiumi e scalinate come cascate.

Nel primo pomeriggio il fronte temporalesco ha toccato in maniera violenta Triscina, frazione balneare di Castelvetrano. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa e ha causato diversi danni, alberi e pali spezzati, un muro di cinta abbattuto, tetti di case danneggiati.

Purtoppo il peggio sembra non essere passato. Le previsioni danno ancora forti piogge e temporali per la provincia di Trapani in nottata. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per tutta la giornata di oggi.