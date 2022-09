Nasce il nuovo gruppo consiliare "Progetto Trapani 2023"

30/09/2022 10:27:00

Durante la seduta di consiglio comunale di Trapani, tenutasi nella serata di ieri, è stato istituito un nuovo gruppo consiliare denominato “Progetto Trapani 2023”. Ne fanno parte la consigliera Anna Garuccio nella qualità di capogruppo, il consigliere Silvio Mangano nella qualità di vice capogruppo ed il presidente del consiglio comunale di Trapani Giuseppe Guaiana nella qualità di segretario.

Il gruppo ha presentando all’ufficio di presidenza del Consiglio e a tutti i consiglieri comunali la richiesta di convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente aperto a tutta la cittadinanza con oggetto “alluvione del 26 settembre 2022- analisi delle cause e necessità di ristoro per le attività e i cittadini che hanno subito danni. Proposta di esenzione o riduzione delle imposte Comunali e della Tassa sui rifiuti”.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di adunanza del consiglio comunale e dallo Statuto della città di Trapani il consiglio comunale straordinario prova dovrà riunirsi necessariamente entro il limite massimo di 20 giorni.