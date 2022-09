Dolore e sconcerto a Partanna: a 36 anni trovato morto Piero Marchese 

30/09/2022 17:07:00

Dolore e sconcerto a Partanna, e grande commozione nella cittadina del Belice per la morte del giovane Piero Marchese. Aveva 36 anni, e, come tantissimi altri della sua generazione, era dovuto andare via per cercare lavoro.

Viveva a Roma e lì è stato trovato morto, per un malore fatale.

“E’ un momento di dolore per la nostra comunità di Partanna. Ci stringiamo attorno alla famiglia Marchese per l’improvvisa perdita del figlio, Piero, un giovane che aveva tutta la vita davanti e di cui piangiamo la scomparsa” dichiara il Sindaco di Partanna, Nicola Catania.

I funerali si svolgeranno domani a Partanna alle ore 12 nella Chiesa di Santa Lucia.