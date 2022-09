Marsala, la Asd I Fenici Rugby conta già cento iscritti. Presentato il nuovo staff della società

30/09/2022 18:00:00

Numeri da capogiro al centro aggregativo polivalente 2G. Umile" di via Istria a Marsala. Dopo appena una settimana di inizio attività, la ASD I FENICI RUGBY conta più di 100 iscritti. Presentato da qualche giorno lo staff al completo, formato da 25 educatori, formatori, sanitari e volontari che si prenderanno cura di tutti i campioni dagli under 5 fino agli under 17 maschili e femminili e con abilità speciali.

"Siamo orgogliosi del lavoro fatto dal 2013 ad oggi, I Fenici sono ormai un modello sportivo e sociale conosciuto in tutt'Italia", queste sono le parole del presidente Moreno Debiasi, ricordando che il rugby è lo sport d'inclusione per eccellenza e che quest'estate, non si sono ma fermati.

Hanno collaborato con diversi progetti sociali e di inclusione, tra tutti "Drop in", Finestre sul mondo", "Restate attivi", "Mare Italia asd", "Mare vivo" e "Inclusione village" (Marsala Kite fest). Il diritto allo sport non deve essere negato a nessun bambino, ecco perché nello staff dei Fenici esiste un "comitato etico" che analizza ogni possibile caso economico/sociale, per non precluderlo a nessuno. Millemete raggiunte e Millemete ancora da realizzare. Per info, ogni Martedì e Venerdì a partire dalle 17.30 troverete la segreteria aperta presso il campo di via Istria.