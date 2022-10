Trapani allagata. Ma la rabbia resta sui social. Flop della protesta al Comune

01/10/2022 13:01:00

Sui social, seduti davanti alla tastiera, tutti leoni, ma quando c'è da passare dalle parole ai fatti, tutti...



E così il sit-in di protesta, organizzato per questa mattina a Trapani, davanti a Palazzo d'Alì, dopo gli allagamenti di ieri sera, è “saltato”. A piazza Vittorio Veneto erano presenti soltanto una ventina di persone.

Non si è registrata la partecipazione che si aspettava anche alla luce dei commenti, duri, anzi durissimi, che in queste ore circolano sui social network.

La realtà, come al solito, è ben diversa da quella virtuale. I venti “coraggiosi” hanno atteso, familiarizzando con gli agenti di polizia presenti in piazza.

Poi delusi e sfiduciati sono andati via. A Trapani oggi splende il sole. E' già qualcosa perchè l'incubo, dalle nostre parti, adesso è il clima e se il cielo diventa cupo, la paura si materializza. E giù proteste e polemiche. Ma solo sui social.