Nessuna voragine a Castelvetrano, quella foto è di Casteldaccia e risale al 2021

01/10/2022 07:45:00

A Castelvetrano non c’è stata nessuna voragine. La foto, presente ieri su diversi giornali on line, compreso Tp24, non riguardava via Selinunte, ma la strada dei Valloni di Casteldaccia. Inoltre si tratta di un’immagine dell’ottobre del 2021.

Chi ha voluto fare questo scherzo di cattivo gusto, ha sfruttato la somiglianza dei contesti, traendo in inganno una redazione locale che per prima ha pubblicato la notizia (smentendola poi, poco tempo dopo). Intanto, altri giornali l’avevano ripresa, pubblicando la stessa foto. Una vicenda che dovrebbe far riflettere sulla corsa ai click, diventata sempre più diffusa rispetto agli approfondimenti.

Egidio Morici