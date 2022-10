Alcamo. Niente Ars, Lombardo torna a fare l'assessore

02/10/2022 16:00:00

Era in ballo una sua candidatura all'Ars con i 5 Stelle, e per questo si era dimesso. Poi è stato escluso dalla lista. Adesso Vito Lombardo torna in giunta, ad Alcamo.

Il sindaco Domenico Surdi lo ha, infatti, nominato nuovamente assessore. “Auguro all'assessore Lombardo buon lavoro, rientra in squadra per occuparsi di acqua e cimiteri, due importanti servizi su cui abbiamo in corso importanti progetti", ha dichiarato il sindaco.

La composizione della Giunta resta la medesima con le seguenti deleghe assegnate ai singoli assessori:

Donatella Bonanno: Attività e contenitori culturali; spettacolo, sviluppo turistico;

Gaspare Benenati: Politiche giovanili e progetti di innovazione; politiche sociali; sport, impianti sportivi;

Caterina Camarda: Pianificazione urbanistica, attività produttive;

Alberto Donato: Politiche e servizi ambientali; verde, giardini , igiene e salute pubblica; organizzazione e valorizzazione del personale; affari generali;

Vittorio Ferro: Programmazione finanziaria, bilancio e gestione delle entrate; servizi demografici e digitalizzazione dei processi e dei servizi;

Vito Lombardo: Servizio idrico integrato, polizia cimiteriale e cura dei cimiteri comunali; viabilità;

Mario Viviano: investimenti, opere pubbliche, servizi manutentivi e gestione del patrimonio; servizi scolastici.