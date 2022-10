In gara i lavori per la messa in sicurezza della palestra della scuola media di Favignana

02/10/2022 14:00:00

È stata bandita la gara per gli interventi di messa in sicurezza della palestra della scuola media dell’Istituto “Rallo” di Favignana anche a seguito del cedimento, due settimane fa, di una piccola parte del solaio.

Interventi parziali, come avvenuto altre volte, non ne avrebbero consentito l’apertura. Faremo in modo che i lavori vengano assegnati in tempi brevi e si completino rapidamente in modo da rendere la palestra fruibile per gli studenti e per i cittadini il prima possibile. Intanto, dal Ministero della Coesione Territoriale ci è stato comunicato che il nostro progetto di ristrutturazione del campo di calcio con la realizzazione di una palestra comunale ha superato la prima valutazione del comitato tecnico e siamo in attesa che superi la valutazione finale con l’assegnazione definitiva delle risorse.

Avremo così una palestra comunale autonoma disponibile per tutti i cittadini.