Tennistavolo: La Germaine Lecocq inaugura la prima di B2 con una vittoria a Messina

02/10/2022 11:38:00

Inizia il campionato di B2 per la Germaine Lecocq Monte Polizo Marsala che inaugura la nuova stagione sportiva con una bella vittoria per 3-5 in trasferta a casa della Pongistica Messina.

Un match al cardiopalma che a dispetto del risultato finale ha mostrato particolari insidie durante le partite di Capitan Titone e compagni che pur se in vantaggio per 1-2 si vedevano raggiungere e superare dai Peloritani alla quinta partita per 3-2. C’è voluta tutta la grinta e la determinazione da grande squadra per venirne a capo negli ultimi due parziali, entrambi vinti dai ragazzi della Presidente Sorrentino ai tie-break rendendo il match ad alto contenuto emotivo grazie alle pregevoli giocate di tutti i contendenti.

Una bella prova che suggella il conviviale del giorno precedente in cui, alla presenza anche dell'Assessore allo Sport della Città di Marsala Arch. Giacomo Tumbarello, la società ha presentato Squadra, dirigenza e programmi futuri in un ottica di programmazione che abbraccia diversi campionati con un particolare sguardo al mondo paralimpico, vero fiore all'occhiello delle attività di questa bella realtà con importanti risultati già raggiunti negli anni passati e che si prefigge di raggiungere nell'immediato futuro.

Pongistica Messina – Germaine Lecocq Monte Polizo 3-5

Pillera – Amato 1-3

Arcigli- Guttuso 3-1

Sidoti- Titone 1-3

Arcigli- Amato 3-0

Pillera – Titone 3-3

Sidoti – Guttuso 1-1

Arcigli – Titone 2-2

Sidoti – Amato 2-2

Arbitro: Sig. Francesco Basile