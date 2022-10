A Campobello la seconda edizione della pedalata per non dimenticare Enzo Pantaleo

03/10/2022 09:30:00

E’ prevista per il prossimo 23 ottobre la seconda edizione della pedalata per non dimenticare Enzo Pantaleo, il ciclista morto il 21 ottobre del 2020 dopo mesi di coma, essendo stato investito da un’auto mentre pedalava sulla strada provinciale per Triscina.

Come l’anno scorso, i ciclisti si riuniranno alle 9,00 in via Selinunte 98 a Campobello, all’altezza dell’abitazione della famiglia Pantaleo: un giro di circa 50 chilometri che, dopo una sosta sul luogo dell’incidente, dove nell’ottobre del 2021 i familiari hanno messo una targa ricordo, proseguiranno per Tre Fontane, Torretta Granitola, e Mazara del Vallo, ritornando di nuovo al punto di partenza.

L’anno scorso parteciparono più di cento biciclette. Oggi, il fratello Simone, ha distribuito le locandine di questa seconda edizione in diversi negozi di Campobello, rimanendo colpito dal calore della gente: “Qualcuno aveva già incorniciato la locandina dell’anno scorso”.

Pantaleo fu investito il 23 novembre del 2019 da una Ford Ka guidata da un castelvetranese, Antonio Felice Fratello, condannato in seguito ad un patteggiamento ad 11 mesi con pena sospesa e sospensione della patente per due anni e mezzo. “Anche se una pena più severa non ci avrebbe riportato in vita mio fratello, undici mesi non sono certo un esempio di giustizia – ha commentato Simone Pantaleo – Dopo un periodo in cui avevo smesso di andare in bicicletta, ho ripreso. A volte mi succede ancora di girarmi indietro per aspettarlo, anche se so che non tornerà più. Ma in occasioni come questa, i tanti ciclisti che pedalano per lui rappresentano per me e per la mia famiglia un enorme conforto”.

La partecipazione alla pedalata del 23 ottobre è aperta a tutti. Agli amici che lo conoscevano, ma anche ai tanti appassionati della bicicletta, preoccupati per i sempre più crescenti incidenti subìti dalla categoria.

EM