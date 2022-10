Mazara e la pioggia: un milione di euro di danni. La città cerca di ripartire

03/10/2022 07:24:00

Cerca di tornare alla normalità Mazara del Vallo dopo l'eccezionale bufera di vento e pioggia che venerdì sera ha causato danni in gran parte della città.

Il Sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha chiesto alla Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità, dato i danni in città ammontano a diversi milioni di euro: "E' il momento di ripartire uniti" dichiara.

"Sono stato in diverse zone della città - continua Quinci - per monitorare i lavori di smantellamento del fango ancora presente in molte case e strade. L'alluvione ha provocato ingenti danni, molte famiglie hanno perso i propri beni. Ho trovato persone affrante, mortificate, ma con tanta voglia di tornare alla propria vita e ricominciare. Ora tocca a noi: come anticipato chiederemo lo Stato di calamità affinché tutta la nostra comunità possa ricevere gli aiuti, anche economici, che servono".