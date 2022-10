Claudio Fava: "Lascio la Sicilia e la politica"

03/10/2022 09:11:00

Lascia la Sicilia e l'impegno in politica. Claudio Fava conferma la sua decisione, già annunciata all'indomani dell'esito delle elezioni regionali in Sicilia che hanno visto il suo movimento, i Cento Passi, ottenere un risultato molto basso che, a differenza di cinque anni, non ha garantito alcune seggio all'Ars.

Oggi, Fava, intervistato dal Fatto Quotidiano, ribadisce la sua decisione: "Ormai in Sicilia mi sento un estraneo - dice -. Ho fatto tutto quello che potevo per questa terra". Una terra dominata, dice Fava, "da un potere ignorante e vuoto". E sulla campagna elettorale aggiunge: "Non ho visto una campagna elettorale più noiosa di questa".

Claudio Fava andrà a vivere in Toscana: "Lì ho l'unica casa di proprietà".