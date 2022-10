Alcamo, la Fondazione Accademia ITS avvia due corsi di alta specializzazione

04/10/2022 22:00:00

Il Comune di Alcamo, Socio Fondatore della Fondazione Accademia ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy "Emporium del Golfo", rende noto che la Fondazione sta avviando due percorsi formativi, scadenza entro la fine di ottobre, per due figure professionali: Digital Farming Specialist presso la sede legale e formativa di Alcamo; Wine Export Manager presso la sede formativa di Palermo

I Percorsi Formativi, di durata BIENNALE e le cui iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre, sono rivolti a candidati Diplomati o con Attestato professionale e certificazione IFTS (con anno integrativo/corso post diploma) con domicilio in Sicilia che vogliano specializzarsi nel settore AGRO-ALIMENTARE, AGRO-INDUSTRIALE e MARKETING.

Le Certificazioni e i titoli che si conseguono al termine del percorso formativo sono: Diploma Statale di Tecnico Superiore V livello EQF corredato dall'Europass; Titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe di concorso B11) con relativi 24 CFU; Assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario e perito agrario laureato; Certificazione linguistica; Certificazione informatica; Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nell'ambito dei corsi di laurea secondo le tabelle di confluenza assimilabili

all'indirizzo dei percorsi di I.T.S. Presso l’Università degli Studi di Palermo e presso le Università convenzionate; Certificazione pilota drone ed altre certificazioni. Per le pre iscrizioni collegarsi al seguente linke sarete al più presto contattati al più presto.



*****

Biblioteca comunale chiusa per tre giorni - La Biblioteca Civica "Sebastiano Bagolino" di Alcamo, sita al piano terra del Collegio dei Gesuiti, resterà chiusa nelle giornate del 4, 5 e 6 Ottobre. Nei predetti giorni il personale della Biblioteca prenderà parte ad un corso di formazione ed aggiornamento organizzato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali – Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di Trapani - riguardante l’attuale Sebina Open Library cui gli operatori delle biblioteche comunali sono abilitati.