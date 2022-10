13/10/2022 21:33:00

Domani a Misiliscemi scuole chiuse. Lo ha disposto il commissario del Comune Carmelo Burgio.

Frattanto, a Salinagrande continuano gli interventi per la messa in sicurezza della frazione messa in ginocchio dal torrente Verderame che ha rotto gli argini allagando la strada di accesso della contrada. Si andrà avanti per tutta la notte. (Qui la cronaca della giornata di maltempo).