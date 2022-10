Allerta rossa a Misiliscemi, paura a Salemi. Allagata l'autostrada, disagi a Trapani. Esonda il Verderame 

13/10/2022 06:00:00

12,50 - Il torrente Verderame è sempre stato l'incubo degli abitanti della frazione di Salinagrande. Già in passato era esondato invadendo i terreni circostanti, le case ed anche una segheria. Acqua e fango avevano già messo in ginocchio la frazione, arrecando danni ingenti.

Il torrente, poi, da diversi anni si era addormentato grazie anche agli interventi per la messa in sicurezza. Sono stati rafforzati gli argini. Eliminate le sterpaglie che ostruivano il deflusso dell'acqua. Questa mattina l'incubo si è di nuovo materializzato. Gli argini hanno ceduto e l'acqua ha allagato la strada d'accesso della piccola frazione, nel territorio di Misiliscemi.

Fantasmi del passato, insomma, che di colpo sono riaffiorati, facendo sprofondare Salinagrande nella paura.

12,30 - Ecco il video di un lettore di Tp24 che è passato dall'autostrada A29, che, all'altezza di Fontanasalsa, è diventata un fiume di acqua e fango.

Su Tp24 stiamo seguendo in diretta la situazione, soprattutto a Misiliscemi. Il piccolo centro alle porte di Trapani è stato travolto dall'esondazione di tre torrenti.

La bretella per Marsala/Birgi dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è allagata e, al momento, è chiusa al traffico.

Dopo le intense piogge di stanotte e stamattina la sede stradale è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 centimetri d'acqua sull'asfalto.



Sul posto sono intervenute alcune squadre dell'Anas che stanno regolando il traffico, deviandolo verso Trapani. Lunghe code si sono formate sull'autostrada.

12,20 - "Non uscite di casa, neanche per prendere i bimbi a scuola. Sono più al sicuro lì". E' l'allarme diramato dalla Prefettura di Trapani e dal Comune di Misiliscemi.

L'invito è a non uscire di casa, e stare ai piani alti delle abitazioni.

L'allarme è dato dallo straripamento del fiume Verderame, insieme al Lenzi e al Baiata.

Tutto il territorio del nuovo Comune di Misiliscemi, in questo momento, è considerato ad alto rischio inondazione.

12,00 - Un fiume di fango e acqua scivola lungo l'autostrada A29. Traffico bloccato e lunghe code anche sulla A29Dir/A diramazione per Birgi, verso Trapani e anche verso Palermo. Sul posto stanno lavorando da alcune ore diverse squadre dell'Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Particolarmente colpita anche la zona del Belice e soprattutto tra Salemi, Vita e Calatafimi, dove la pioggia sta creando notevoli disagi alla popolazione.

11,50 - Un forte temporale si è abbattuto stamattina su Salemi. Un fiume di acqua e fango è precipitato dal Monte delle Rose riversandosi nella sottostante via Marsala una delle vie d'accesso del paese. Impossibile la circolazione.

Sono intervenuti la Polizia Urbana e i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la zona al traffico. Sono state rimosse alcune macchine bloccate dal fango. Oltre che ad una enorme massa fangosa la strada è stata invasa da conci di tufo provenienti a quanto pare da un muro crollato come un fuscello.

A dimostrazione che non sono queste le opere che possono ostacolare la violenza delle frane in una zona ad alto rischio idrogeologico da almeno tre secoli. Su questo monte in una notte del '700 furono inghiottiti due conventi. Alle sue pendici in epoca moderna è stata zona di espansione urbanistica. Oggi si aspettano, dopo un secolo, opere massicce di contenimento. La natura intanto fa il suo corso. (Franco Ciro Lo Re).

10,20 - Esonda il Verderame. il torrente Verderame ha rotto gli argini e l'esondazione ha allagato il centro di Salinagrande, nella parte in prossimità del semaforo sulla Strada Provinciale 21.

10,05 - Allagata l'autostrada A29. Gli automobilisti segnalano alla redazione di Tp24 degli allagamenti con acqua e fango sulla Trapani - Palermo, subito dopo l'ingresso in autostrada a Fontanasalsa. Lunghe file di auto ferme e automobilisti inferociti.

10,00 - Ennesima giornata di passione a Trapani per la pioggia che oggi, 13 Ottobre 2022, sta creando qualche disagio in città. Sarà tensione per tutta la mattina, poi, nel pomeriggio, dovrebbe migliorare notevolmente la condizione atmosferica. La pioggia battente di questa mattina ha già lasciato il segno. Allagata la zona industriale e la zona dell'autoparco comunale. Detriti e fango sull'autostrada A-29, dove alcune auto sono rimaste in panne. Problemi di viabilità anche sulla Provinciale Trapani-San Vito Lo Capo. Ingorghi anche nella zona del porto di Trapani.

Al di là delle singole segnalazioni, e di qualche situazione critica, grazie alla manutenzione straordinaria degli ultimi giorni la città sembra reggere. Lo dice anche la consigliera Anna Garuccio: "Le poche opere di manutenzione alla rete fognaria degli scorsi giorni, oggi ha consentito che Trapani non si allagasse nonostante l’abbondante pioggia caduta stamane per due ore sulla città. Segno che se la manutenzione fosse stata eseguita prima e nei 4 anni trascorsi, la città il 23, il 26 e il 29 settembre ed il 9 ottobre non si sarebbe allagata e non si sarebbero verificati danni alle cose per un costo pari a 50 milioni di euro. Nemmeno la Via Marsala ha subito stamane allagamenti. Come volevasi dimostrare non era colpa di chi 150 anni fa aveva cementificato il vecchio Canale Scalabrino, ne delle condotte che attraversano tutta la città per sfociare a mare".

08,00 - Facciamo il punto sui danni del maltempo a Trapani, Mazara e Castelvetrano, e su cosa si sta mettendo in campo per evitare nuove catastrofi.

A Trapani, dove la situazione è più grave, il Sindaco, Giacomo Tranchida, ha rivolto un appello anche alle Rfi, la società che si occupa delle infrastrutture per conto delle Ferrovie dello Stato - Trenitalia, per realizzare alcune opere anti allagamenti. Il Comune continua nel controllo di sbocchi a mare e fognature, per rimuovere intoppi, allargare il più possibile le condutture. Ed è una corsa contro il tempo. Oggi, infatti, è prevista di nuovo pioggia.

La "tropicalizzazione" del clima in Sicilia, ha fatto saltare i vecchi schemi di allerta e di previsioni. Ormai le "bombe d'acqua" arrivano violente e improvvise, anche quando l'allerta è solo gialla (come accaduto domenica, o il 25 Settembre, giorno del primo grave allagamento). Ecco perchè tutti guardano il cielo con ansia. Sembra poco nuvoloso, poi all'improvviso piove di tutto.

Rete Ferroviaria Italiana realizzerà a Trapani (come a Marsala) un sottopasso per eliminare il passaggio a livello di Via Marsala. Un'opera importante, oggetto di molte contestazioni, perché quello è proprio il tratto di Trapani che più si allaga (anticamente là c'erano ancora le saline ...). E' per questo che Tranchida pensa ad affiancare a questa opera pubblica delle altre, a supporto, per drenare le acque. Il Sindaco insiste poi sempre su un punto, ovvero che a Trapani raccoglie le acque del monte Erice, quindi si trova a gestire, in caso di maltempo, la pioggia di un intero territorio.

Dicevamo delle previsioni meteo. Per oggi, giovedì 13 Ottobre 2022, sono previsti temporali e schiarite. Il bollettino meteo parla di una "giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima di 20°C e massima di 22°C. Nel dettaglio: probabile temporale al mattino, piovaschi e schiarite al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera".

Domani, intanto, 14 Ottobre, ci sarà un evento importante. Il "Cous cous solidale" per sostenere le attività commerciali che hanno subito danni a causa delle alluvioni. Dalle 18 e 30, in piazza Mercato del Pesce, con un ticket si potrà degustare un piatto di cous cous, un calice di vino, e un dolcetto. Il ricavato della vendita andrà a sostegno delle attività danneggiate. La Pallacanestro Trapani donerà invece il ricavato della vendita di 100 biglietti del prossimo match casalingo di domenica 23 Ottobre con l'Urania Milano.

L'avvocato Vincenzo Maltese va giù duro con il Sindaco Tranchida. Ha recuperato uno stralcio della relazione di fine mandato dell'ex commissario straordinario di Trapani, Messineo, che, prima di passare il testimone a Tranchida mise nero su bianco che "La prima e più importante criticità alla quale occorrerà prioritariamente provvedere è il grave stato di dissesto strutturale delle reti idrica e fognaria e deldepuratore"...

"Credo che l'attuale Sindaco di Trapani, insediatosi nel giugno 2018, non abbia più alibi. In 5 anni del suo mandato ha pensato ad altro mentre le criticità del sistema idrico e fognario erano le prime cose che avrebbe dovuto affrontare; spero che i trapanesi non lo scordino - commenta Maltese -. La responsabilità politica per i danni subìti dalla Collettività per gli allagamenti, è davvero tanto evidente quanto disarmante.

A Mazara continuano le operazioni di manutenzione dei tombini e dei sistemi fognari stradali. "Il maltempo non ci lascia un attimo di tregua, e stiamo intervenendo da giorni per scongiurare situazioni di disagio per la cittadinanza - dichiara il Sindaco Quinci -. Ho scelto, inoltre, di istituire una cabina di regia per organizzare al meglio gli interventi quando la situazione meteorologica si fa più grave". Le foto diffuse dal Sindaco fanno vedere che dentro i tombini di Mazara c'è un po' di tutto...

A Castelvetrano, infine, rimane il problema delle tre famiglie che vivono in Via Ruggero Settimo, e che sono state evacuate, trovando al momento ospitalità dai parenti. A causa della pioggia, gli immobili dove vivono sono stati dichiarati inagibili ed il prospetto è a rischio crollo. L'imprenditore Orazio Cataldo annuncia che farà causa al Comune per i danni che ha subito. "Nel 2002 - racconta al Giornale di Sicilia - ho avuto 400mila euro di danni ed il Comune mi ha risarcito con 13mila euro".

A Campobello di Mazara il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che i cittadini e le attività economiche e produttive che hanno subito ingenti danni a causa dei recenti violenti nubifragi che hanno colpito il territorio comunale, possono segnalarlo al Comune, che si farà carico di raccogliere tutte le istanze e di trasmetterle all’assessorato regionale compente al fine di richiedere il riconoscimento dello stato di calamità, che è stato già dichiarato dalla Giunta comunale con deliberazione n.251 del 4 ottobre scorso.

Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (al seguente link: https://comune.campobellodimazara.tp.it/?page_id=1268 ), sono stati infatti pubblicati 3 modelli da compilare al fine di segnalare i danneggiamenti subiti, anche mediante la presentazione di perizia asseverata o giurata corredata da documentazione fotografica.

Le segnalazioni relative alle civili abitazioni e alle attività economiche e produttive dovranno essere consegnate brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune sito in via Mare n.2, oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica protocollo.campobellodimazara@pec.it.