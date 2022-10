Le cose da fare questo fine settimana, dai cannoli alle Giornate Fai

15/10/2022 06:00:00

Vediamo i principali appuntamenti di questo fine settimana a Marsala, Trapani, e provincia.

Oggi alle 11 al Teatro Impero, a Marsala, si chiude la "Maratona Steam" che ha portato migliaia di studenti da tutta Italia in città. L'evento finale è aperto al pubblico.

Ci saranno premi alle scuole che hanno vinto le varie sfide, ma anche dei momenti di spettacolo.

A Paceco, c'è il “Dattilo cannolo fest”, organizzato dall’associazione “Ciuri” col patrocinio del Comune di Paceco (7mila euro di contributo, ed altri 4mila euro per acquistare lo spettacolo) e dalla Regione Siciliana. Tre giorni intensi tra sapori e tradizioni siciliane per promuovere il territorio e il tipico dolce di Dattilo, durante i quali protagonista sarà proprio il cannolo che si potrà gustare anche in alcune “varianti” con cioccolato e pistacchio. L’originalità del cannolo di Dattilo è legata a due caratteristiche particolari: la prima è la grandezza della cialda e l’altra è l’utilizzo della ricotta grezza, non raffinata e poco zuccherata.

ontestualmente all’apertura degli stand, esibizione di gruppi folkloristici del territorio (col patrocinio della Federazione italiana tradizioni popolari). Sempre alle 16 (e sino alle 21), in piazza sarà allestito “Pompieropoli”, a cura dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco. Alle 19, convegno sul tema “Le politiche per il rilancio del territorio” (un tema nuovo ...)

Alle 21, spettacolo di cabaret con Salvo La Rosa e Peppe Castiglia nell’ambito del “Premio 91027”. L’ingresso alla kermesse è libero, senza prenotazione. Grazie alla collaborazione con l’Istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, durante i 3 giorni della kermesse, presso la sede della Pro Dattilo, si terranno i laboratori del gusto, a cura dell’Istituto Alberghiero di Erice. I temi che faranno da filo conduttore sono: “L’olio extravergine d’oliva in pasticceria e in gelateria”, “Non solo dolce: la ricotta nella cucina delle feste in Sicilia da Capodanno a Natale”, “Oltre il cannolo: la ricotta nella pasticceria storica siciliana”, “29 sfumature di Marsala – colori ed età di un grande vino da riscoprire”. La prenotazione gratuita è obbligatoria solo per partecipare a questi laboratori. Basta inviare una email con i propri dati a info@dattilocannolofest.it.

Ecco il programma di sabato 15 ottobre: dalle ore 16 alle 23, apertura stand. Ore 16: esibizione gruppi folk e “La corsa del cannolo”, competizione di velocità nei 50m con bambini da 5 a 11 anni. Dalle 15 alle 20, “Terre d’Occidente”, estemporanea di pittura, a cura di Enzo Campisi. Dalle 16 alle 21, Pompieropoli. Ore 17, talk show, a cura dell’Anffas. Ore 17,30, mostra statica “Fiat 500 club Italia”. Ore 18, convegno su “Il cannolo di Dattilo come prodotto agroalimentare tradizionale”. Ore 19, Catena Fiorello presenta il libro “I cannoli di Marites”. Ore 21,30, concerto “Violini parlanti”, con Gianni e Manuel Burriesci. Ingresso libero.

LOGISTICA – Dallo svincolo di Dattilo sull’ A29 Dir Palermo-Trapani, la piazza si raggiunge in meno di 5 minuti. La zona parcheggio è allestita nei pressi del campo sportivo. Sarà attivo un servizio di bus navetta (facoltativo) con un biglietto di A/R a 2 euro.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le GIORNATE FAI D'AUTUNNO, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, di cui 36 in 17 comuni della Sicilia: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna, e che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione. Anche Trapani partecipa alle Giornate FAI e cliccando qui potrai scoprire le iniziative previste a Trapani.

Â

A San Vito Lo Capo prosegue l'Outdoor San Vito Lo Capo Fest, la festa che dello sport e delle attività da svolgere all’area aperta. Triathlon, Mountain Bike, Sup, Water Bike, Climbing, Kite Surf, Trial Trekking, Diving, Frisbee e tante altre attività animeranno la stupenda San Vito Lo Capo. L’evento è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la associazione Kubo Event. Kite Surf, il Sup, il Water Bike e il Diving sulla spiaggia e il climbing a piazza Santuario dove sarà istallata la torre didattica. La sera le attività diventano notturne sempre nel massimo del rispetto della natura e della sicurezza. Le attività si svilupperanno fino a domenica 16 ottobre.

In contemporanea si svolge anche il Live Beer - Live music & craft beer che si svolgerà sempre a San Vito Lo Capo, che terminerà domenica 16 ottobre. La birra artigianale è la regina della manifestazione ma non solo: musica dal vivo, cooking show, laboratori, il concorso “Luppolo d’Oro” e il seminario “C’è un ruolo dell’orzo nella Birra Artigianale?”. Ogni sera sarà animata da spettacoli diversi: dal Dj set di RMC101, al live de I Cantunera e le esibizioni di Clan Zero e City of Light. Anche questo secondo evento nasce dalla collaborazione tra Kubo Eventi e il Comune di San Vito Lo Capo.

Sabato 15 ottobre si terrà anche a Trapani la manifestazione “24 ore per Julian Assange”, a favore del giornalista di origine australiana detenuto a Londra per aver rivelato delle informazioni che avrebbero danneggiato – secondo l’accusa – gli Stati Uniti. A Trapani Natale Salvo per Sinistra Libertaria e Debora Oddo per Amnesty International hanno organizzato un dibattito che si svolgerà, con inizio ore 16:30, presso la sala Laurentina di via Domenico Giglio (ex Chiesa SS Sacramento). La manifestazione prevede un dibattito con la possibilità, per il pubblico, di intervenire.

Sempre sabato 15 ottobre, la sezione Anpi Comandante Petralia di Mazara e le associazioni Demetra, Fidapa, Fondazione San Vito Onlus, Istituto euroarabo, VitArte Scuola di Teatro invitano la cittadinanza all’iniziativa “Donna, vita, libertà. Una ciocca di capelli a sostegno delle donne iraniane”, che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 ottobre presso il Collegio dei Gesuiti. All’inaugurazione di sabato 15 alle ore 15:45 parteciperà l’Amministrazione comunale. Lunedì 17 saranno accolte le scolaresche. Qui il nostro articolo con maggiori informazioni sull'iniziativa.