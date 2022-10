Marsala, Pd: "Riserva dello Stagnone e pista ciclabile abbandonate dall'amministrazione Grillo"

31/10/2022 02:25:00

Dalla pista ciclabile abbandonata a se stessa, all'incuria e allo stato di degrado in cui si trova più in generale tutta la Riserva dello Stagnone di Marsala. Sono questi i temi oggetto di una nota politica del circolo PD di Marsala. La segreteria cittadina del Pd attacca l'amministrazione Grillo, ritenuta responsabile di questa situazione, e alla quale chiede un intervento immediato di manutenzione della ciclabile e di cura costante per la Riserva, ormai metà costante di innumerevoli turisti che non possono certo continuare a trovarla in queste condizioni: tra sacchetti di spazzatura e pezzi di pista ciclabile divelti qua e là. Qui la nota completa della segreteria del PD:

"Non vi sono più spiegazioni plausibili che possano giustificare l’incuria della Riserva dello Stagnone da parte dell’amministrazione Grillo.

Che gli attuali amministratori non avessero a cuore la pista ciclabile è ormai noto, che la loro agenda politica non contenesse nessuna visione green, né misure ecosostenibili, che mirino ad una concreta transizione ecologica, è altrettanto chiaro a tutta la cittadinanza.

Ma continuare a manifestare tale noncuranza per un sito di interesse storico-naturalistico come la Riserva dello Stagnone, unico al mondo per le sue caratteristiche ambientali, la storia e l’archeologia, la fauna tipica e gli scenari, non è più tollerabile.

Cosa si aspetta per ridare dignità, con adeguati interventi, a questo tratto di pista ciclabile, frequentato da molti turisti oltre che dai marsalesi. Lo avevamo chiesto pubblicamente all’amministrazione circa un anno fa. Nessuna risposta. Nessun intervento.

Le cittadine e i cittadini marsalesi chiedono solo il minimo, l’ordinario, quella cura che si dovrebbe prestare a tutto ciò che come dichiara il sindaco - ad ogni occasione pubblica - che si ama davvero, la nostra città di Marsala".

La segreteria del circolo Pd di Marsala