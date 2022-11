Concorsi in Sicilia 2022, ecco le offerte di Asp Catania e comuni Milazzo e Partinico

01/11/2022 14:30:00

Concorsi in Sicilia nel 2022. Asp di Catania e i Comuni di Partinico e Milazzo assumono impiegati. Sono attivi i nuovi bandi della Gazzetta Ufficiale per nuovi profili ed occupazioni. Di seguito tutte le informazioni per i concorsi Sicilia ancora attivi.

Un nuovo concorso è stato indetto per la copertura di 190 posti presso l’ASP di Catania: la selezione avverrà attraverso la valutazione di titoli ed esami. Si cercano:

n. 17 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;

n. 7 posti di dirigente medico disciplina chirurgia generale;

n. 16 posti di dirigente medico disciplina direzione medica di

Presidio ospedaliero;

n. 5 posti di dirigente medico disciplina gastroenterologia;

n. 4 posti di dirigente medico disciplina ginecologia ed ostetricia;

n. 3 posti di dirigente medico disciplina igiene degli alimenti e

nutrizione;

n. 11 posti di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia

e sanità pubblica;

n. 2 posti di dirigente medico disciplina medicina del lavoro;

n. 44 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia

d’accettazione e d’urgenza;

n. 17 posti di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione;

n. 4 posti di dirigente medico disciplina medicina trasfusionale;

n. 2 posti di dirigente medico disciplina nefrologia;

n. 2 posti di dirigente medico disciplina neonatologia;

n. 1 posto di dirigente medico disciplina oncologia medica;

n. 10 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia;

n. 3 posti di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria;

n. 6 posti di dirigente medico disciplina patologia clinica;

n. 6 posti di dirigente medico disciplina pediatria;

n. 1 posto di dirigente medico disciplina pneumologia;

n. 11 posti di dirigente medico disciplina psichiatria;

n. 16 posti di dirigente medico disciplina radiologia diagnostica;

n. 2 posti di dirigente medico disciplina urologia.

I requisiti per partecipare al concorso sono visibili online sulla pagina del bando e, tra i più generici, è importante ricordare il possesso di una laurea in medicina e chirurgia. Per presentare la domanda è necessario collegarsi sul sito dell’Asp e seguire le indicazioni presenti sul sito, il tutto dunque dovrà essere fatto in modo telematico. Il termine ultimo per consegnare la domanda è il trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell’avviso della Gazzetta.

Concorsi Sicilia 2022: Comuni di Milazzo e Partinico

Il Comune di Milazzo ha indetto un concorso pubblico per esami con lo scopo di coprire 5 posti di operaio, con la specializzazione in giardiniere categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dall’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale con tutte le informazioni è visibile sul sito del Comune di Milazzo.

Il Comune di Partinico ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 6 posti a tempo indeterminato e pieno per vari profili professionali. Il bando integrale è presente sul sito del Comune di Partinico, e anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dall’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia 2022: Comune di Francofonte

Il Comune di Francofonte ha indetto dei nuovi concorsi pubblici la selezione avverrà secondo la valutazione di titoli ed esami, l’assunzione sarà a tempo indeterminato con un contratto part-time di 18 ore settimanali. Si vogliono coprire rispettivamente:

2 posti di istruttore amministrativo;

2 posti di istruttore contabile;

2 posti di istruttore tecnico.

Il bando per intero è consultabile sul sito del Comune di Francofonte e la domanda in tutti e tre i concorsi dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.