Dagli ombrelloni agli ombrelli. Arriva il maltempo in provincia di Trapani e in Sicilia

02/11/2022 11:24:00

Dagli ombrelloni ... agli ombrelli. Le temperature estive di questi giorni, che hanno portato in tanti di nuovo in spiaggia, lasciano spazio al maltempo, che si abbatterà da giovedì in poi in provincia di Trapani ed in Sicilia.

L’anticiclone di Halloween cominci a indebolirsi e permette incursioni di aria fredda che si sono già fatte sentire nelle ore serali e notturne o al mattino presto. Nonostante ciò le giornate di oggi e doani saranno ancora caratterizzate dal caldo e dal sole che continuerà a governare le prossime 48 ore. il sole si spingerà anche oltre questo limite temporale ma per venerdì sera è atteso il cambio di temperatura e soprattutto di condizioni climatiche. la pioggia arriverà consistente ed improvvisa a partire dalla serata di venerdì e potrà presentarsi anche sotto forma di nubifragi.

L’attuale record di caldo per il mese di novembre risulta di 30 gradi in Sicilia. Se la traiettoria delle perturbazioni verrà confermata, anche nell'Isola si aspettano forti piogge in particolare sabato 5 novembre.

In provincia di Trapani l'allerta è massima, dato che il territorio è stato profondamente ferito dalle alluvioni di fine Settembre e di metà Ottobre. Qui tutti gli articoli.

A partire dalla seconda parte di venerdì 4 novembre 2022, sulla nostra regione è attesa un intensa fase di maltempo, che probabilmente proseguirà anche nel corso del weekend. Proprio in questa fase un minimo di bassa pressione è atteso sul Mar Tirreno (specie sabato) richiamando aria polare marittima. Essa contribuirà ad avere un netto calo termico.