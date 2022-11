A Marsala il raduno dei "Paninari" a Porta Nuova per ricordare gli anni '80

08/11/2022 10:03:00

I "Paninari Marsala" si danno appuntamento domenica prossima, 13 novembre, alle ore 18:30 in piazza della Vittoria (Porta Nuova a Marsala).

Dall'abbigliamento, con le marche tipiche del periodo che hanno caratterizzato gli anni '80: Levi's, Americanino, Vans, le scarpe Timberland o le felpe Best Company, si vuole ricordare un periodo e una moda, ormai vintage, che ha preso il via negli Stati Uniti ma che in Italia ha preso il sopravvento a partire da Milano, la città della moda e delle mode, e diffuosi rapidamente in tutto lo stivale.

Il gruppo facebook "Paninari Marsala", il cui fondatore è Walter Giacalone organizza questo raduno per ricordare i mitici anni '80 e la moda di quel periodo. "Questo ritrovo di domenica a Porta Nuova, è un raduno fatto per tutti, non solo per i paninari - dice Walter Gialone -. Si vuole ritornare per un giorno a Porta Nuova, come nel periodo dell'adolescenza e per stare insieme, condividendo questa piazza così bella. Indipendentemente dal dress code, di avere o meno il cinturone El Charro, chiunque può venire e sarà il benvenuto".