La Sicilia è la prima regione d’Italia per Crowdfunding immobiliare borghi 

10/11/2022 00:00:00

La Sicilia è la prima regione italiana per numero di operazioni di crowdfunding immobiliare dedicato alla rigenerazione dei borghi, con 15 progetti intrapresi su Its Lending, unico operatore italiano del settore (unica piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare per il rilancio dei piccoli centri abitati). Le 15 campagne di crowdfunding, 13 delle quali concluse e due in arrivo, riguardano la realizzazione di strutture per uso residenziale, di piccole e medie dimensioni - riporta Siciliareport - (per la gran parte bilocali o trilocali) e di un coworking e residenza per studenti universitari stranieri che sorgerà a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, borgo che totalizza la maggioranza delle operazioni immobiliari: 8 portate a termine, una in corso e due in fase di partenza, seguito dalle due concluse per Salemi (Trapani) e da altre due per Petralia Sottana (Palermo).

Sono iniziative di lending crowdfunding immobiliare, dove gli investitori prestano fondi per finanziare la ristrutturazione dell’immobile, a fronte di un tasso di interesse (tra il 6% e il 10% lordo, all’incirca, su base annua) che sarà riconosciuto, insieme al capitale investito. Progetti di natura finanziaria - o fintech- in grado di attirare anche l’attenzione di interlocutori esteri e di vivacizzare il tessuto economico locale, partendo dal restauro dei centri storici. “La nostra amministrazione – dichiara Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli – dal suo insediamento, si è sempre impegnata a promuovere progetti di rigenerazione urbana e di rivalutazione del centro storico. Tra questi, sicuramente di rilievo è quello nato dalla collaborazione con Its Italy per la riqualificazione di un immobile, tramite una campagna crowdfunding su Its Lending, da destinare a spazio di coworking per studenti stranieri ed italiani. Per tale progetto, ormai in fase avanzata, alcune imprese hanno già presentato le proprie offerte e a breve saranno avviati i lavori”.

“Siamo entusiasti del crescente interesse in particolare dall’estero per i borghi della nostra Italia” afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. “La partnership con Its Italy, grazie anche a strumenti come il lending crowdfunding di ItsS Lending, si sta rivelando un valido strumento per la rigenerazione urbana e l’auspicata lotta allo spopolamento dei piccoli centri”.