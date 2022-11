Allerta meteo arancione in Sicilia. Scuole chiuse. La situazione in provincia di Trapani

29/11/2022 08:48:00

Allerta meteo arancione oggi in Sicilia. In diverse zone i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole e lasciare i ragazzi a casa per precauzione. Come a Siracusa, Agrigento e in alcuni comuni del messinese.

Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento

Previste, inoltre, nevicate “al di sopra dei 1400-1600 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati”, oltre che forti raffiche di vento sui settori orientali.

Scuole aperte invece in provincia di Trapani, dove però c'è molta attenzione dopo le alluvioni di inizio autunno. I sindaci hanno attivato i protocolli di protezione civile. Queste le previsioni per la città di Trapani.

Martedì, 29 novembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1771m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 30 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1797m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.