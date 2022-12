Il Gal Elimos presenta a Trapani il Masterplan sul turismo esperienzale e sostenibile

01/12/2022 22:00:00

Il Masterplan sul turismo esperienziale e sostenibile del GAL Elimos, strumento di pianificazione strategica che parte da un’analisi della situazione attuale e individua i punti critici di forza e di debolezza, opportunità e rischi del settore nella nostra area geografica, verrà presentato domani 2 dicembre al Polo Università di Trapani alle ore 9:30.

Tale lavoro di studio, ricerca e analisi, effettuato da una equipe multidisciplinare di esperti, costituisce un orientamento utilissimo per coloro (Comuni; Enti pubblici e del terzo settore; Enti pubblico/privati; Associazioni civiche, culturali e di rappresentanza di interessi; Operatori economici del settore del turismo e della produzione agro-alimentare, artigianale tipica e di qualità) che si trovano nella situazione di dover decidere e valutare a beneficio del territorio interventi e investimenti pubblici e privati.

Alla presentazione interverranno per i saluti istituzionali: Giorgio Scichilone, Presidente del Polo Universitario di Trapani; Luca Sammartino, Assessore dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca- Regione Siciliana; Dario Cartabellotta, Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura - Regione Siciliana Giuseppe Dimino, Dirigente Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER - Regione Siciliana; Giuseppe Affrunti, Dirigente dell'Unità Operativa S3.02 – LEADER - Regione Siciliana.

Per esporre i contenuti del Masterplan riguardanti il percorso e la strategia del Piano di sviluppo enogastronomico e naturalistico (termale e del benessere): Il gruppo di lavoro del RTI Strategic Team of Planning - Consorzio Solidalia.

Per quanto attiene al turismo culturale e sociale intervengono: Ivan Vitali, Consulente esperto in economia sociale e welfare di prossimità; Clara Bonanno, Consulente esperto in politiche del turismo sociale e di accessibilità; Mario Pantaleo, Consulente esperto in urbanistica e pianificazione territoriale; Alberto Brugnoni, Consulente esperto in storia ed eredità culturale degli Arabi in Sicilia; Angela Tanania, Consulente esperto in valorizzazione turistica e fruibilità dei beni culturali; Ferdinando Trapani, Consulente esperto in urbanistica e pianificazione territoriale; Cleo Li Calzi, Consulente esperto in politiche del turismo culturale; Gioacchino Fazio, Consulente esperto in pianificazione strategica dello sviluppo socio–economico locale; Calogero Moscato, Consulente esperto in progettazione e gestione di eventi culturali.

Inoltre, verranno presentate alcune iniziative programmate per l'alta formazione in tema di turismo, sviluppo sostenibile e welfare di prossimità, a cura di: Gioacchino Fazio (UNIPA): Corso di alta formazione per Manager degli eventi della cultura e dello spettacolo; Luigino Bruni (LUMSA): Master Universitario in Economia sociale e welfare di prossimità; Gianfranco Marrone (UNIPA): Master Universitario in Comunicazione per l’enogastronomia; Filippo Sgroi (UNIPA): Corso di laurea triennale in Scienze alimentari e gastronomiche. Si darà l’opportunità agli stakeholders di intervenire per un breve dibattito sui temi trattati.