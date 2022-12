01/12/2022 09:00:00

È di 100 mila euro la spesa ottenuta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sulla strada che collega Castelvetrano e Triscina.

Si tratta di un finanziamento arrivato in seguito alle segnalazioni dell’amministrazione comunale, che vede oggi il sindaco Alfano particolarmente soddisfatto in vista della “stipula di appositi accordi di collaborazione con il nostro ufficio tecnico – ha affermato - che avvierà l’appalto dei lavori, in quest’arteria molto frequentata, soprattutto durante la bella stagione, e purtroppo spesso luogo di tragici eventi”.

“Assicurare una sufficiente qualità nei collegamenti è essenziale – si legge nel comunicato stampa diffuso dal comune - non soltanto per tutelare l’incolumità degli utenti della strada, ma anche per non penalizzare ulteriormente un’economia locale già zoppicante che rischia di finire in ginocchio”.