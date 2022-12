Lo IACP di Trapani attiva la prenotazione online dei servizi 

01/12/2022 18:15:00

Lo Iacp di Trapani attiva dei nuovi servizi per gli utenti tramite il proprio sito internet. Attraverso il sito web dell’Ente – iacptrapani.it – l’utente adesso potrà prenotare una propria presenza negli uffici per il disbrigo di qualsiasi genere di pratica.

Al nuovo servizio offerto, l’utente potrà accedere attraverso la home page, cliccando su “appuntamenti” (sul sito in alto a destra).

Qui di seguito tutte le procedure per fare la prenotazione. Aperto un menù a tenda, basterà scorrere per individuare il servizio al quale si intende accedere e il funzionario con il quale prendere appuntamento: per alcuni servizi sono indicati i funzionari con i relativi incarichi affidati e Comuni di pertinenza. Bisognerà proseguire indicando il giorno e la fascia oraria migliore per l’appuntamento, secondo l’esigenza dell’utente.

Proseguendo vi sono dei campi obbligatori da compilare. A quel punto basterà cliccare sul tasto relativo per inviare la richiesta di appuntamento. Sulla casella di posta elettronica indicata, l’utente riceverà dall’ufficio scelto la conferma dell’appuntamento o nel caso in cui per la data e/o l’ora scelta il servizio non è disponibile, avrà comunicata data e/o ora alternativi. A quel punto l’utente attraverso un link che gli verrà inviato nella propria casella di posta elettronica, potrà accedere nella pagina degli appuntamenti e confermare.

“Desideriamo quanto più possibile essere prossimi alla nostra utenza – dice il presidente avvocato Vincenzo Scontrino -. Il nuovo servizio di aggiunge ai contatti già utilizzati, la posta elettronica e la messaggeria della pagina di Facebook. Ricordiamo che sul sito dell’ente è pubblicata la rubrica telefonica suddivisa per servizi, dirigenti e dipendenti, e per ciascuno è anche indicata la casella di posta elettronica. La pagina Facebook è IACP TRAPANI. Il nuovo servizio introdotto permetterà all’utente di giungere nei nostri uffici avendo certezza di trovare il funzionario con il quale intende parlare. Fermo restando che l’Iacp offre all’utente un ottimo front office garantito dall’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – al quale è possibile accedere direttamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio di mercoledì dalle 15,30 alle 17,30”.

Una volta concluso l’appuntamento, all’utente verrà chiesto di accedere nuovamente al sito dell’ente, per compilare il questionario sul gradimento dei servizi. Il questionario lo si trova sotto la voce URP INQUILINI (sempre in home page) e vi si potrà accedere attraverso la Customer Satisfaction.