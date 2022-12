02/12/2022 19:00:00

Dopo tante segnalaziooni da parte dei cittadini si tolgono rami e alberi in via Cantù a Mazara. Rete Ferroviaria Italiana, con proprio personale e mezzi, ha rimosso i pericoli derivanti da alberi e rami che invadevano la via Cesare Cantù e creavano disagi alla circolazione.

"Gli interventi, sono stati stati richiesti da tempo dai residenti della zona. La strada costeggia per lunghi tratti la ferrovia, dalla zona di via Roma fino alla zona Santa Maria Di Gesù. Chiederemo ulteriori interventi per mettere in sicurezza e dare decoro ad altre zone adiacenti la linea ferrata", le parole dell'assessore comunale ai Lavori Pubblici di Mazara Vito Torrente.