Trapani, sopralluogo del Sindaco Tranchida a Cappuccinelli 

02/12/2022 09:02:00

Sopralluogo del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, nel rione di Cappuccinelli, per seguire l'iter di alcuni lavori pubblici in corso. Con il Sindaco anche gli assessori ed i tecnici ed i referenti dello Iacp.

I sopralluoghi si riferiscono al primo dei due lotti dei lavori che interesseranno tutto il quartiere di Cappuccinelli con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui e delle acque piovane. Sono state affrontate anche le problematiche degli alloggi IACP, della piazza Sen Grammatico e delle aree a verde oltre agli impianti sportivi presenti nell’area.

A questi primi sopralluoghi seguiranno a breve gli altri con i tecnici incaricati per il secondo lotto di completamento, mentre sempre di più si avvicina la data per l’inizio dei lavori finanziati all’interno del PNRR e che dovranno concludersi entro il marzo del 2026.

Secondo Tranchida, ormai in campagna elettorale per la sua ricandidatura, si tratta di "interventi complessi ma che cambieranno drasticamente la qualità della vita dei cittadini residenti, per troppo tempo abbandonati, del Rione Cappuccinelli, ma anche contribuendo a riqualificare il waterfront nord trapanese del Lungomare Dante Alighieri, naturalmente vocato alla fruizione turistica e balneare, ma ancora abbisognevole di ulteriori interventi in larga parte già programmati e taluni al pari finanziati".



I tecnici hanno potuto prendere contezza di quelle che sono le principali criticità della zona. Dalla viabilità alle reti fognarie, dagli interventi sugli edifici per renderli sicuri ed efficienti alla cura del verde esistente con la condivisa previsione di un suo ampliamento. Particolare attenzione è stata rivolta all’arredo urbano della principale piazza dove la presenza di eritrine e la loro salvaguardia è stata oggetto di un’ampia riflessione.

“E' stato estremamente utile confrontarsi con gli esperti che si occuperanno in parte del progetto di rigenerazione urbana del Rione Cappuccinelli, così come i primi confronti con alcuni referenti della comunità residente al fine di rendere possibile nel proseguo un percorso di condivisione esteso all'intera popolazione e finalizzato a raggiungere un livello di qualità della vita migliore e più sicuro in una delle zone più belle di Trapani – dichiara il Sindaco Tranchida – che da troppi anni attende di essere rimessa a nuovo. Con i 30 milioni di euro stanziati a nostro favore nell’ambito del PNRR ed ottenuti, in sinergica collaborazione con lo IACP, con dedizione e perseveranza dalla nostra amministrazione, siamo assolutamente certi che assieme agli altri interventi previsti, con altre misure finanziarie già ottenute e talune in corso di progettazione, ma anche grazie alla sinergica volontà degli investimenti di privati imprenditori, il lungomare diventerà la porta d’ingresso nord della Città di Trapani. Trapani in cammino significa anche un metodo di condivisione partecipativa dal basso con i cittadini e gli operatori economici nonché provare a bruciare le tappe, seppur nel rispetto delle regole ordinamentali, per avviare i lavori al più presto e contiamo di essere più precisi sui tempi nei primi mesi dell'anno nuovo".