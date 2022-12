02/12/2022 20:35:00

Il bando di gara per progettare ed eseguire i lavori utili per collegare l’area portuale con quella industriale e autostradale della città di Trapani, è stato pubblicato.

L’accordo quadro era stato affidato al Commissario Governativo ZES (Zona economica speciale) Professor Carlo Amenta, che dimostra evidente la sua soddisfazione per la celerità e l’efficienza della procedura: << Grazie allo straordinario lavoro dei tecnici e dei legali della struttura commissariale, al supporto dell’Agenzia della Coesione territoriale e dei Ministeri titolari e all’assistenza tecnica di Invitalia che svolge la funzione di centrale di committenza, siamo riusciti a mandare in gara in tempo utile questa importante opera infrastrutturale che potrà potenziare lo sviluppo dell’intera provincia di Trapani e di alcune importanti realtà industriali della Sicilia Occidentale>>.

Il progetto in questione verrà finanziato con i soldi del PNRR del valore di 17,8 milioni di euro. Il finanziamento in questione, ha lo scopo di migliorare i collegamenti strategici in ambito commerciale tra zone portuali/interportuali e/o aree industriali con la rete delle ZES e per favorire le operazioni di trasporto , ma anche di sganciare dal traffico urbano, mezzi di caratura commerciale ed industriale e snellire le viabilità cittadine.