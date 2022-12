"Aiutiamo tutti la donna vittima di violenza a Trapani"

02/12/2022 07:00:00

Gentile Redazione,

mi chiamo Maurizio e vivo a Mazara del Vallo. Come credo tutti, sono rimasto sconcertato da quanto accaduto a Natalia e penso che ciascuno di noi debba, o forse dovrebbe, sentirsi in dovere di aiutare in un modo o nell'altro questa povera donna.

Scrivo la presente per sapere se è stata avviata una raccolta fondi solidale o se c'è in atto, o in itinere, qualche altra iniziativa a sostegno di Natalia.

Permettetemi, infine, di esprimere il mio pensiero. Di fronte a tanta disumana crudeltà la giustizia dovrebbe agire ed emettere un giudizio con estrema celerità, con pene severissime ed esemplari per il colpevole e che siano, altresì, un deterrente per tutti gli altri codardi esseri immondi con similari "velleità criminali".

Colgo l'occasione per porgere il mio sincero apprezzamento per Voi e per il lavoro che svolgete scrupolosamente. Credo che per la Vostra onestà intellettuale, per il Vostro coraggio e per il Vostro impegno costante rappresentiate la "Voce" della Provincia di Trapani.

Maurizio