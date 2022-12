Dopo i lavori di restauro, riapre la chiesa di San Paolo a Villa Mokarta

03/12/2022 10:20:00

Dopo quasi un anno di chiusura a causa di un intervento di restauro, la chiesa di San Paolo nel quartiere di Villa Mokarta a Erice Casa Santa, riapre le porte alla comunità parrocchiale e ai fedeli che vogliono tornare a pregare nella chiesa dedicata al santo chiamato “apostolo delle genti”.

L’intervento attuato dai lavori realizzati ha avuto finalità di ripristino delle facciate, il risanamento delle copertura e delle strutture, l’abbattimento di barriere architettoniche, la sostituzione degli infissi esterni, un adeguamento impiantistico, ma anche l’introduzione di più adeguate soluzioni illuminotecniche e il rifacimento di finiture interne ed esterne.

Un intervento a tutto tondo che ha riguardato non solo gli aspetti strutturali della Chiesa, ma anche quelli artistici e che riguardano il culto e la liturgia, come il restauro della pala d’altare con il crocifisso glorioso dello scultore Ennio Tesei. Interventi utili, dunque, sia per esigenze di ammodernamento della struttura, ma anche spirituali e della liturgia, con un intervento architettonico riguardante lo stile ed il credo cattolico.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 581.625,00 di euro del quale il 63% della somma è stato erogato dai fondi 8x1000 alla Chiesa Cattolica, erogati dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana); mentre il 37 % ovvero ben 216.000 euro sono stati donati dai fedeli della comunità parrocchiale, di cui però vi è stato anche un contributo di 45.000 euro dell’8x1000 della Diocesi di Trapani.

Oggi, dalle 16:30 i fedeli si riuniranno in Piazzetta vittime della strada in via Tiziano e, dopo un momento di preghiera, in processione si dirigeranno verso la chiesa di San Paolo per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Trapani Sua Eccellenza Pietro Maria Fragnelli. Al termine della celebrazione verranno presentati i lavori di restauro che sono stati diretti dall’ing. Giuseppe Ruggirello.