Mazara, al via la gara d'appalto per tre minibus elettrici. Domenica l'evento Street workout

03/12/2022 16:00:00

L’amministrazione comunale di Mazara ha indetto un bando di gara per l’acquisto di tre minibus elettrici che saranno utilizzati per il trasporto di persone da e per i parcheggi comunali ai punti di maggiore interesse della città ed in particolar modo sui lungomare cittadini.

I minibus, da 14 posti a sedere ognuno, dovranno essere omologati alla circolazione stradale “M2”.

L’affidamento della fornitura avverrà con procedura negoziata utilizzando lo strumento telematico del MePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) fra gli operatori economici abilitati al bando “BENI – Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza, manutenzione e riparazione”.

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, rispetto all’importo preventivato di 207mila euro (69mila euro per ogni minibus).

Per l’acquisto dei mezzi, comprensivi di oneri tecnici, Iva e somme a disposizione, l’amministrazione comunale può contare su circa 260mila euro di contributi economici di compensazione e riequilibrio ambientale pattuiti con apposite convenzioni con imprese che hanno realizzato o hanno in corso di realizzazione a Mazara del Vallo impianti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica. Circa 62mila euro arrivano dalla convenzione Edera Sol srl e circa 198mila euro dalla convenzione con la Gr Value Development srl.

IL BANDO DI GARA con scadenza il 19 dicembre è stato pubblicato nella piattaforma Mepa e nella sezione "BANDI E AVVISI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del portale istituzionale, a firma dell'architetto Maurizio Falzone (dirigente del settore tecnico) e del ragioniere Pasquale Timpone (responsabile del procedimento).

*****

Street Workout (allenamento all'aperto) con cuffie wireless domenica mattina in centro storico - Domenica 4 dicembre con partenza alle ore 9,30 da piazza della Repubblica, l'associazione Street Workout Italia organizza una camminata itinerante con cuffie wireless. Il percorso, autorizzato dal Comune, prevede una prima stazione di riscaldamento nella piazza e l'avvio della camminata che attraverso via XX Settembre giungerà in piazza Plebiscito dove è prevista una seconda stazione ginnica. Proseguirà poi all'interno della Casbah: Via Santa Teresa, Via Girolamo Sansone , Piazza Immacolata, Via Purgatorio, Piazza Chinea, Via San Bartolomeo, Via Maddalena, Vicolo Giattino, Via Goti, Vicolo degli Aragonesi, Via del Turco Via Rua della Giudecca, Via Goti Piazza San Michele Piazza Santa Veneranda Via Pino, Via Garibaldi e ritorno in Piazza della Repubblica con fine manifestazione prevista per le 11,30 circa.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, con ordinanza di Pm sono istituiti:

il DIVIETO di FERMATA, con rimozione forzata, in tutta la Piazza San Michele e Piazza Santa Veneranda, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino alla fine della manifestazione podistica;

il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di supporto alla manifestazione, durante il passaggio dei partecipanti.

*****

Da martedì 6 dicembre quinto ciclo di derattizzazione - La tipologia d'intervento non necessita di particolari accorgimenti precauzionali per la cittadinanza. A partire dalla serata di martedì 6 dicembre verrà effettuato il quinto dei sei cicli di derattizzazione programmati del territorio comunale.

Gli interventi verranno effettuati martedì 6, mercoledì 7, venerdì 9 e lunedì 12 dicembre a cura dell'impresa Da.Sca di Castellammare del Golfo, aggiudicataria del bando Mepa per tre cicli di disinfestazione e sei di derattizzazione con un ribasso del 13,34% sull’importo a base d’asta di circa 27mila euro.