Meteo Marsala : oggi nubi sparse, Domenica 4 e Lunedì 5 poco nuvoloso

Allerta meteo arancione in Sicilia. Scuole chiuse. La situazione in provincia di Trapani

Allerta meteo arancione oggi in Sicilia. In diverse zone i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole e lasciare i ragazzi a casa per precauzione. Come a Siracusa, Agrigento e in alcuni comuni del messinese. Si prevedono precipitazioni...