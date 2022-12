L'aeroporto di Trapani nel mirino della Corte dei Conti. Ecco perché

04/12/2022 18:33:00

Anche l'aeroporto di Trapani Birgi finisce nel mirino della Corte dei Conti nel braccio di ferro dei giudici contabili con la Regione, che ha portato ad uno stallo che prelude ad una manovra correttiva durissima per tappare il disastroso buco di bilancio (ne parliamo qui).

Da otto anni di fila, l’Airgest Spa, chiude infatti i bilanci in perdita. Con la Regione costretta a mettere mano al portafogli. Non solo: rispetto all’ultimo piano di risanamento i risultati nel biennio 2020-2021 per la società di gestione dell’aeroporto di Trapani sono stati peggiori rispetto alla perdita attesa: – 8,5 milioni rispetto ai previsti – 6,6 milioni. «Il piano di risanamento della società triennio 2020-22 non ha trovato piena attuazione», scrivono i giudici della Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto della Regione per il 2020.

Qui c'è la relazione completa.

Scrivono i giudici contabili: In ordine alle società e organismi partecipati dalla Regione siciliana, emergono alcuni profili critici. In particolare, in sede istruttoria l’attenzione si è spostata sulle ricapitalizzazioni attuate dalla Regione nel 2020, a favore delle società in perdita da tre anni e non soggette al controllo analogo. Sul punto, le delucidazioni fornite dalla Regione in merito alla società Airgest S.p.a non hanno convinto, rimanendo incontestato il dato oggettivo di ricapitalizzazioni strutturate su perdite che si perpetuano dal 2014, considerato che il piano di risanamento della società (triennio 2020-2022) non ha trovato piena attuazione.