Il Marsala Futsal si impone 7 a 2 a San Vito lo Capo  

04/12/2022 18:38:00

Il Marsala Futsal, per l'undicesima giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, espugna il fortino di San Vito lo Capo, imponedosi sette a due a monte di una gara anche abbastanza equilibrata, soprattutto nella prima parte. La formazione lilibetana con questi tre punti, sale a quota diciotto in classifica e consolida la quinta posizione.

Nel ventoso pomeriggio di San Vito il Marsala riesce nell’intendo di conquistare l’intera posta in palio a suon di goal, anche se il largo, la formazione di Mister Anteri, lo ha preso solo alla fine. Avvio sfortunato dei lilibetani con la traversa colpita in pieno da Patti, già al secondo minuto e con un clamoroso errore di Pizzo, da solo, davanti al portiere, al quinto minuto. Al primo affondo il San Vito va in vantaggio con Tuvè, sugli sviluppi di un calcio di angolo. Il Marsala sbada e il palo salva Cordaro sulla conclusione ravvicinata ancora di Tuvè. A suonare la carica per gli azzurri è il “Campeador” Tendero che al decimo minuto, dalla sinistra, trafigge Gammicchia con un fendente a rasoterra, firmando così il pari. Dopo un palo colpito ancora da Tendero, il vantaggio del Marsala arriva al 20esimo grazie allo sfortunato autogoal di Parisi che nel tentativo di liberare l’aria, liscia la palla e insacca nella propria porta. Al 24esimo il Marsala sfiora il goal con Bardan che a botta sicura, da buona posizione, trova reattivo Gammicchia che neutralizza il tiro. Al 29esimo, dormita della retroguardia marsalese e da fuori, Lo Bianco trova il goal del due a due, con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra il Marsala che trova subito, su un dubbio calcio di rigore di Tendero il goal del nuovo vantaggio. La gara si fa più maschia e fioccano diversi cartellini all’indirizzo dei giocatori di casa. Bardan al 37esimo risolve in mischia, siglando il due a quattro e al 48esimo, su assit di Tendero, fa anche il quinto goal. Il Marsala controlla bene il match con il San Vito schierato col quinto di movimento e al 62esimo Pizzo realizza un discusso tiro libero e al 64esimo, in pieno recupero, Pellegrino, servito da Bardan, firma il definitivo due a sette.

Sabato prossimo a Marsala arriverà la capolista Mistral Carini che come gli azzurri sarà anche presente alla Final Four di Coppa Italia in programma a Barcellona Pozzo di Gotto a metà gennaio.

Il tabellino della gara

San Vito la Capo: Gammicchia, Lo Bianco, Tuvè, Randazzo, Vultaggio Giovanni, Vultaggio Antonio, Campo, Liparoti, Pappalardo, Allegra, Parisi, Galante. Allenatore Basile;

Marsala Futsal: Cordaro, Bardan, Tendero, Pizzo, Patti, Taormina Gaspare, Taormina Alberto, Pellegrino, Foderà, Perez, Crespo, Costigliola. Allenatore Anteri;

Arbitri: Sparacello e Suriano, entrambi della sezione di Palermo;

Marcatori: 6’ Tuvè (S), 10’ e 34’ rig. Tendero (M), 20’ Parisi autogoal (M), 29’ Lo Bianco (S), 37’ e 48’ Bardan (M), 60’+2 t. lib. Pizzo, 60’+4 Pellegrino (M);

Ammoniti: 33’ Tuvè (S), 44’ e 45’ Vultaggio A. (S), 50’ Campo (S);

Espulsi: 45’ Vultaggio A. (S), 59’ Pappalardo (S);

Spettatori: 60 circa;

Giovanni Ingoglia