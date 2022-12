Un'altra auto a fuoco nella notte a Marsala. Il video

04/12/2022 08:59:00

La tregua è durata solo poche notti. Un'altra auto è andata a fuoco nella notte a Marsala. E, incredibile, siamo sempre in Via del Fante, dove i residenti ormai hanno paura a lasciare le loro auto in strada.

La dinamica è sempre la stessa delle altre occasioni (ne abbiamo contate ben sette, nel centro storico di Marsala). L'auto è andata a fuoco intorno alle due di notte, in un'ora in cui in strada non c'era nessuno.

Le fiamme ed il fumo hanno svegliato i residenti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Il tutto è accaduto in Via del Fante, vicino il Tribunale. "Ormai è diventata una cosa impossibile" dicono i residenti.

In effetti, l'auto non era in strada, ma in una zona recintata. Gli investigatori sono al lavoro da giorni per risalire all'autore o agli autori degli incendi seriali. Dietro sembra non esserci nessuna intimidazione, né la mano del racket, ma tutto sembra l'azione di un piano preciso, di qualcuno che vuole seminare paura e distruggere auto.

Ecco un video pubblicato sui social che riprende l'incendio dell'auto.