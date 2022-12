Il trailer del nuovo Indiana Jones, il film girato anche a Marsala e Segesta

04/12/2022 07:15:00

E' uscito finalmente il trailer del nuovo film della saga di Indiana Jones, con Harrison Ford, e prodotto dalla Disney. Un film molto atteso, dalla storia travagliata.

Indiana Jones torna nelle sale la prossima estate: il quinto e forse ultimo episodio della franchise dell'archeologo-avventuriero con la regia stavolta di James Mangold si intitolera' 'La Ruota del Destino'.

Appuntamento al 30 giugno, annuncia il trailer in cui alcune sequenze mostrano un Harrison Ford giovane grazie agli effetti speciali.

"Mi manca il deserto. Mi manca il mare. Mi manca svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura mi portera' il giorno", dice nel trailer la voce fuori campo. Girato tra l'altro in Sicilia, tra Segesta e Cefalu', il film sarà l'ultimo nel ruolo per Ford che ha compiuto 80 anni lo scorso luglio e l'anno scorso si e' infortunato sul set dei Pinewood Studios durante le riprese. Il trailer mostra una sequenza durante una parata a New York e un inseguimento a cavallo in un tunnel della metropolitana.

Le riprese in Sicilia, più di un anno fa, hanno creato molto eccitazione. Harrison Ford è stato immortalato diverse volte, mentre cenava in alcuni locali del centro, anche a Trapani. Le riprese sono state fatte allo Stagnone di Marsala e al porto, che essendo già derelitto è perfetto per un film che parla di rovine archeologiche.

Da incorniciare l'affermazione del Sindaco di Marsala, il quale disse che la presenza del set a Marsala per quei pochi giorni avrebbe portato in città un indotto da nove milioni di euro. Avete letto bene. Come abbia calcolato questa cifra è un mistero. Magari sarà al centro della trama del prossimo Indiana Jones ...