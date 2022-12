Valderice, arrivano i Mercatini di Santa Lucia

05/12/2022 08:54:00

A Valderice tornano i Mercatini di Santa Lucia, che inaugurano il periodo delle feste natalizie

e che portano avanti una delle tradizioni siciliane più sentite nella nostra comunità e nella Sicilia tutta.

La manifestazione, che nasce nel 2014 ed è organizzata dalla Pro Loco di Valderice, quest’anno ritorna nel suo luogo di origine: il Molino Excelsior nelle giornate dall'11 al 13 dicembre. Il Molino Excelsior, edificio storico e di importanza culturale, per quelle giornate si vestirà di festa, dando luogo a eventi di natura musicale, gastronomica e di promozione artigianale. La manifestazione vedrà il coinvolgimento di diversi artigiani, che attraverso l’esposizione dei loro prodotti e manufatti, daranno vita ad un vero e proprio mercatino di Natale.

La manifestazione prenderà il via con un convegno a cura dell’IISS Sciascia e Bufalino di Valderice che tratterà la tradizione della festa di Santa Lucia.

E’ previsto un percorso eno-gastronomico che darà la possibilità ai consumatori di assaggiare alcune delle pietanze tipiche del territorio. In particolare dalle ore 20:00 sarà possibile degustare:

- il giorno 11: busiate alla trapanese con muddica atturrata e patatine fritte, cubbaita e pignulata a cura dell’ass. Promisericordia,

- il giorno 12: cous cous di carne di maiale e broccolo a cura di Garten pub e biancomangiare con i biscotti,

- il giorno 13: arancine a cura dell’istituto V. Florio di Erice e cuccia.

In tutte le serate la degustazione sarà accompagnata dal vino delle cantine Blandano, da deliziose sfince e da bin brulè e crepes con nutella magistralmente preparati dall’ associazione Il Solco.

Uno spazio speciale verrà dedicato alla fascia dei più piccoli, con la realizzazione di una casa di Babbo Natale, l’animazione a cura di Fantasy animazione, e con laboratori a loro dedicati a cura di Valderice in famiglia. A contorno di tutto questo ci saranno anche degli spettacoli musicali proposti da gruppi dell’hinterland trapanese che, attraverso le loro esibizioni, ci faranno immergere in un’atmosfera magica, favorita anche dall’ambientazione del luogo. Nelle tre serate si esibiranno: gli artisti dell’Accademia musicale Studio 99, il Coro dei nonni, le Sorelle Prestigiacomo e gli allievi dell’Accademia Musicale Valdericina dio Salvatore Vultaggio. In ultimo, ma non per importanza, sarà possibile effettuare la visita guidata all’interno del Molino Excelsior, per scoprirne la storia e la bellezza.