05/12/2022 12:01:00

L'attrice trapanese Matilde Sofia Fazio nel cast del film I Pionieri diretto da Luca Scivoletto e ambientato nella Sicilia del 1988. La pellicola racconta la storia di Enrico Belfiore, un bambino cresciuto da due genitori appassionati di politica, in particolare del partito comunista. Enrico, però, non ha le stesse passioni della sua famiglia, anzi vorrebbe solo trascorre la sua giovinezza come un ragazzo qualsiasi senza l'ombra dei suoi genitori e l'etichetta di piccolo sovietico.

È per questo motivo che un giorno scappa di casa per andare nel bosco, dove lo attende il suo amico Renato, intenzionato a rifondare il campo scout di stampo comunista "I Pionieri d'Italia" insieme ad altri coetanei.

La fuga da casa sarà per i ragazzi una sorta di rito di passaggio all'adolescenza, che permetterà loro di iniziare un percorso di crescita, durante il quale si renderanno conto che le certezze che li avevano protetti e con cui avevano vissuto fino a quel momento non sono mai state così sicure. La giovane attrice trapanese Matilde Sofia Fazio, aveva interpretato Angelica da piccola nella serie tv Sky “Anna”.