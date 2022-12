Marsala, Chiesa di San Matteo: cinque giorni di festeggiamenti per Santa Lucia

06/12/2022 10:58:00

Dal 9 al 13 dicembre si terranno cinque giorni di festeggiamenti in onore di Santa Lucia presso la chiesa di San Matteo a Marsala.

Venerdì 9 dicembre al termine della Messa delle ore 18.30 la discesa della venerata statua di Santa Lucia e la benedizione dei chicchi di grano per la preparazione della cuccia. Sabato 10 dicembre al termine della Messa delle ore 18.30 l’intronizzazione del simulacro e della reliquia della santa, sarà un momento di catechesi e preghiera che coinvolgerà i ragazzi del catechismo e in particolare tutte le bambine che per quel giorno saranno le “fanciulle di Santa Lucia”.

Domenica 11 dicembre avremo la gioia come Comunità di accogliere per la prima volta il nuovo Vescovo Angelo nella Santa Messa delle 18.30. Lunedì 12 Dicembre nella Santa Messa delle 18.30 verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi specialmente a chi soffre di malattie agli occhi.

Martedì 13 dicembre, giorno della festa, la chiesa aprirà alle ore 8.30 e rimarrà ininterrottamente aperta sino alle ore 22.00 per il consueto pellegrinaggio dei fedeli. Verranno celebrate tre Messe: alle ore 9.30 presieduta da Don Vito Buffa, alle ore 11.30 presieduta dal Parroco, alle ore 18.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe Maniscalco cappellano militare dell’Aeronautica di Birgi.

Il giorno della festa, il 13 dicembre, si potrà accedere alla chiesa a rendere omaggio alla santa ininterrottamente dalle ore 8.30 alle ore 22.00.