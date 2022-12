Trapani Piano Festival: a Palazzo D'Alì il Duo Fabio Bianco e Federica Monti

06/12/2022 12:35:00

Un nuovo appuntamento con il ‘Trapani Piano Festival’ è in programma sabato 10 dicembre, alle ore 18,

alla Sala Sodano di Palazzo d'Ali a Trapani.

Prosegue la nuova stagione concertistica 2022-2023 organizzata dall’Associazione Musicale e Culturale Trapani Classica in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, il Comune di Salemi e il Comune di Alcamo e alcuni sponsor privati.

A esibirsi sarà il Duo Pianistico Fabio Bianco e Federica Monti, che nasce nel 2007 con il conseguimento del massimo dei voti del Diploma Accademico di II Livello in “Discipline Musicali” presso il Conservatorio di Napoli “S. Pietro a Majella”. Entrambi i musicisti provengono da percorsi solistici e da esperienze cameristiche diverse; da subito il Duo ottiene consensi e critiche positive in Rassegne Musicali, Festival e Concorsi Nazionali e Internazionali, guidato dalla docente di Musica da Camera del Conservatorio di Napoli, Valeria Lambiase, e in seguito viene ammesso all’Accademia Musicale di Firenze nella classe del M° Pier Narciso Masi. Dal 2007 risulta vincitore in molti Concorsi Nazionali e Internazionali.

Dopo aver conseguito il Diploma Biennale di Alto Perfezionamento con il M° Masi presso l’“Accademia di Musica di Firenze”, nel giugno 2009 Federica Monti e Fabio Bianco vengono ammessi alla Hochschule fur Musik und Theater di Monaco di Baviera, dove perfezionano il loro ensamble con mentori di spicco quali il celebre duo pianistico Tal – Groethuysen ottenendo il Meisterklassendiplom in Kammermusik/Klavierduo due anni dopo.

Un Duo costantemente invitato a partecipare a Stagioni Musicali e Festival in tutta Italia e all’estero: da Napoli a Roma, da Ravello a Reggio Emilia, da Procida a Trieste, e a Grafelfing (Munchen), Lugano (Svizzera), Crystal Hall Rogaska Slatina (Slovenia) e Monchau (Germania). In poco tempo i due artisti ampliano il proprio repertorio che spazia da Bach alla Musica Contemporanea e include le più importanti composizioni per pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti. Nel 2011 il Duo è invitato a suonare nel prestigioso “KLAVIER FESTIVAL”che si svolge ogni anno a Monaco di Baviera e vede la partecipazione dei più grandi nomi del panorama musicale pianistico. L’ingresso è libero su prenotazione chiamando al 3386199250 o scrivendo una mail all’indirizzo associazione@trapaniclassica.it