Affari in vista. Ecco terreni ed immobili che il Comune di Marsala vende all'asta

06/12/2022 17:00:00

Il Comune di Marsala ci riprova a fare cassa con la dismissione di alcuni immobili. Sono 16 gli immobili e 41 i terreni che sono stati messi in vendita. Si tratta di beni immobili di importo inferiore a 400 mila euro, contenuti nel “Piano delle valorizzazioni e dismissioni” già approvato dal Consiglio comunale. Ai sensi del Regolamento per l'Alienazione del Patrimonio, alla vendita si procederà mediante asta pubblica.

Riguardo agli appezzamenti di terreni, 19 si trovano nell'estremo versante nord della città (c.de Birgi, Sottano, San Teodoro, Marausa); 12 in contrada Spagnola-Dammusello; 10 nel versante sud (c.de Ponte, Berbaro, Fossarunza). Per questa vendita, le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 2 dicembre, secondo le modalità riportate nell'Avviso che trovate qui.

Dei 16 lotti all'asta, 10 sono ubicati nel versante nord (da c.da C. Lasagna a Marausa); 4 nel versante sud (c.de Berbaro e Cuore di Gesù); 1 a Paolini e 1 in via XIX Luglio. Anche le offerte per tali vendite all'asta devono presentarsi entro il prossimo 2 dicembre: il relativo Avviso è qui .