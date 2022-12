La programmazione del Cinema Golden di Marsala dal 7 al 13 dicembre. Attesa per l'uscita di Avatar 2 

06/12/2022 11:44:00

Da domani 7 dicembre e fino al giorno 13, al Cinema Golden verrà trasmesso il film di animazione "Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio" - alle ore 18:00 e alle ore 20:00 - diretto da Joel Crawford, con Salma Hayek e Antonio Banderas e distribuito da Universal Pictures. Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto".



Mentre solo alle ore 21:30, del giorno 12 e 13 dicembre, verrà trasmesso il film "Franco Battiato - La voce del Padrone". Un viaggio nella musica e nella vita di Battiato, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d'eccezione che ci restituiscono la sua storia e la sua personalità.



Dal 7 all'11 dicembre, solo alle ore 21:30, "Vicini di casa", una commedia brillante che mette a nudo il rapporto di coppia. Il film diretto da Paolo Costella centra perfettamente il bersaglio che intende colpire. Vicini di casa è la messinscena di una conversazione piccante tra due coppie che costringe gli spettatori a guardarsi allo specchio.



Infine, grande attesa per l'uscita del film fantascienza-avventura "Avatar 2: La Via dell'Acqua" prevista dal 14 dicembre. Diversi anni dopo gli eventi del primo film Avatar, Jake Sully e Neytiri sono diventati genitori. Nuove minacce incombono su Pandora, costringendo i protagonisti a lasciare la loro casa ed esplorare nuove regioni di Pandora. Riusciranno a tenere insieme la famiglia...?

In programmazione quindi dal 14 dicembre alle ore 18:00 e alle 22:00.



Per ulteriori informazioni chiamare lo 0923 931725 o visitare il sito ufficiale www.cinemagoldenmarsala.it.