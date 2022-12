06/12/2022 20:00:00

Anche l’Ue apre al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, dichiarandosi disponibile a finanziarne la prima parte.

“Non abbiamo discusso solo dell’inclusione (del Ponte sullo Stretto di Messina nelle Ten-T) che c’era già, so che è molto importante per il Governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione – ha dichiarato Adina Valean, Commissaria Ue per i Trasporti – . Aspettiamo un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà“.

Adina Valean ha risposto così ad una domanda posta in merito all’incontro con Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.