Calcio: match delicato per il Trapani in trasferta ad Aversa

07/12/2022 09:09:00

Dopo il forzato riposo domenicale causa covid dei calabresi del San Luca, il Trapani di Mr. Monticciolo recupera, mercoledi 7 dicembre, la trasferta contro il Real Aversa valida per la decima giornata del campionato serie D girone I.

Questa partita è fondamentale per il nostro futuro – dichiara Mr. Monticciolo andiamo a giocare a viso aperto, sapendo che i campani sono una gran bella squadra, che sta in salute e che ha vinto tre giorni fa. arà una sfida difficilissima. Alla ripresa del campionato a gennaio avremo tante partite infrasettimanali, però non penso a questo. Il mio futuro è la partita di domani”.

Sono diversi i movimenti di mercato dei granata, tra cui l’ingresso del centrocampista Raffaele Scuderi e l’uscita di Odjer Merkaj che va alla Luparense. Ad aiutare il D.S. Carbonaro nella scelta dei giocatori, proprio Mr. Monticciolo che dichiara di non essere comunque interessato a ricoprire questo tipo di ruolo e di voler dedicarsi, nell’immediato futuro, solo al campo ed al gioco. Una curiosità su Scuderi, il giocatore si aggregò alla prima squadra in estate e fu Mister Torrisi a non sceglierlo. Il giovane 2002 rimase senza squadra ed iniziò un allenamento personalizzato che lo ha portato ad una ottima condizione fisica. Ha giocato diverse stagioni in serie D tra Cerignola ed Este ed un campionato aggregato in prima squadra all’Arezzo in C.