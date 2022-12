Il concerto di Fratelli d'Italia al Teatro Comune di Marsala

07/12/2022 09:08:00

Il Teatro Comunale di Marsala appena riaperto è già al centro delle polemiche. L'Amministrazione Comunale del Sindaco di Massimo Grillo, infatti, ha deciso di darlo in concessione a Fratelli d'Italia, partito che sostiene il Sindaco, per l'organizzazione di un concerto natalizio di beneficenza.

Si tratta del concerto pianistico del maestro Lo Cicero, previsto per domenica 11 Dicembre alle 18. E l'incasso (intero dieci euro, ridotto cinque euro) servirà a sostenere le famiglie con soggetti down. Tutto molto natalizio e utile, ci mancherebbe, ma desta più di una perplessità il fatto che, comunque, l'evento sia organizzato per ragioni di propaganda di un partito, in un teatro comunale. Avranno avuto anche il patrocinio del Comune?

"Se non ricordo male - fa notare il regista marsalese Massimo Pastore - nel regolamento sull'uso e la concessione del Teatro Comunale, c'è anche uno specifico divieto di concedere il teatro per manifestazioni organizzate da partiti politici".