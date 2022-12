A Buseto Palizzolo il campionato regionale a squadre di equitazione. Trionfano i "Fantastici 4"

12/12/2022 18:30:00

Si è svolta a Buseto Palizzolo la gara di salto ad ostacoli per la stagione equestre siciliana. Presso il Centro Ippico Pietra dei Fiori, ieri, si è conclusa stagione ippica di salto ad ostacoli a squadre, con il trionfo della team palermitano dell’ Horsing Club. Due le competizioni in programma: il campionato “Assoluto” e il campionato “Brevetto”.

A salire sul podio, per il salto ad ostacoli a squadre, il team che ha concluso le due giornate previste dalla competizione senza errori, i tesserati: Giovanni Pisano su Storm du Moulin, Mirko Licata su Quinn van het Lambroeck e Giorgia Diletta Bellina su Channo Z( i primi tre tesserati C.I Horsing Club) e Manuela Piccolo su Heylo ( C.I. Valverde).

Mentre, per il barrage a salire sul podio con la medaglia di bronzo del campionato “Assoluto”, è andata al collo del Circolo Ippico Valverde. Il team agli ordini di Salvatore Vacirca denominato “Civ…uole uno spritz” è composto da Mariavittoria Maglia su Underground Courcelle, Federica Pipitone su Benedikt 35, Elisabetta Vacirca su This Kings Night Zk Z ed Elisa Tabarin su Carlos ha chiuso con 4 penalità e il tempo di 41”07 il barrage conclusivo.

È apparso particolarmente soddisfatto il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano. “Abbiamo assistito a due giornate di sano sport – ha detto il numero uno degli sport equestri in Sicilia – e abbiamo conferito il giusto riconoscimento ai cinque ragazzi che hanno portato la Sicilia, sul secondo gradino del podio del Gran Premio delle Regioni di Verona. In quella occasione – ha aggiunto Parziano – ho avuto modo di stare molto tempo a contatto con i ragazzi e con gli istruttori e ho potuto apprezzare il grande spirito di squadra che li ha condotti a questo importante successo. Credo – ha concluso Parziano – che lo sport in generale e gli sport equestri in particolare debbano esprimere in modo determinante anche questi valori così importanti per la crescita dei nostri giovani”. Erano 10 le squadre in campo a contendersi le tre posizioni del podio.