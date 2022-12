Aereo caduto a Birgi. Gli aggiornamenti 

13/12/2022 22:04:00

Lo schianto a circa cinque miglia dalla base dove l'aereo militare stava facendo rientro dopo una missione addestrativa. Il caccia, Eurofighter del 37° stormo, di stanza all’aeroporto militare di Trapani Birgi, è precipitato dentro al fiume che segna il confine tra i comuni di Marsala e Misiliscemi, nelle vicinanze di Rocche Draele.

Il velivolo è andato a fuoco. Il pilota, di cui non si hanno più notizie, stava iniziando la procedura di avvicinamento per atterrare. Qualcosa, però, è andato storto. Fino a tarda sera non si sapeva se il pilota fosse riuscito a lanciarsi con il paracadute.

Impossibile, peraltro, per i soccorritori avvicinarsi al velivolo che carico di carburante e dotato di armamenti, rischiava di esplodere. Qualche chilometro più avanti e il caccia si sarebbe schiantato contro le abitazioni.

L'allarme è scattato intorno alle 18. E' stato subito chiuso l'aeroporto civile. Dalla base militare si è alzato in volo un elicottero dell'82 reparto Sar per coordinare le ricerche dall'alto. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Ancora da accertare le cause dell'incidente.